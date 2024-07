Italiano e Dia ci riprovano. Niente da fare per il senegalese in viola, al Bologna…

Ricordate quando la Fiorentina era vicina a chiudere l'acquisto di Boulaye Dia dalla Salernitana? Un affare che non riprende quota, ma che ha interessato la piazza viola per praticamente un anno intero. E chissà che Vincenzo Italiano non possa riprovarci.

Italiano-Dia, un nuovo tentativo

La Gazzetta dello Sport svela la volontà di Italiano di acquistare Dia anche nell'ultimo mercato di gennaio, dopo un'estate in cui c'è stato davvero vicino. Ebbene, ora il senegalese è un obiettivo del Bologna e ci sarebbero già stati incontri in merito. Occhio alla concorrenza della Lazio.