Italiano sfida subito la Fiorentina: concorrenza sul mercato per un centrocampista belga

Dopo i tantissimi addii a parametro zero la Fiorentina deve rifondare il centrocampo di Palladino. La società gigliata avrebbe messo nel mirino Mandela Keita, centrocampista classe 2002 di proprietà dell’Anversa. Non sarà una trattativa facile portarlo a Firenze, ma questo Pradè lo sa, riferisce la Repubblica, edizione fiorentina.

Concorrenza emiliana

Sul belga, comunque, non ci sarebbe solo la Fiorentina, ma anche il Bologna di Italiano, come aveva già riportato Gianluca Di Marzio. Keita è un giovane di buone prospettive e la Serie A potrebbe essere il suo nuovo palco. Prima, però, la Viola vuole chiudere per Vranckx, vicino al trasferimento per una cifra di poco superiore ai dieci milioni di euro.