Il prescelto per il centrocampo è belga, ma c'è da alzare l'offerta. Pradè prosegue altre trattative in parallelo

La Fiorentina ha scelto: è Aster Vranckx il profilo giusto per puntellare un reparto - quello di centrocampo - che tuttora è a dir poco sguarnito, sentenzia il Corriere dello Sport. I contatti con i tedeschi vanno avanti da settimane e, col Crystal Palace che sembra aver mollato la presa negli ultimi giorni, è la Fiorentina la squadra più vicina al classe 2002.

Ballano due milioni

C'è però da limare ancora una differenza tra offerta (10 milioni) e richiesta (12), una cifra non insormontabile ma, se si pensa all'oculatezza con cui il club di Commisso elargisce qualsiasi cifra e anche alla recente risoluzione dell'affare Zaniolo, non possono essere escluse sorprese. Palladino ha al più presto bisogno di uomini in mezzo al campo, se pensiamo che tra i convocati per il ritiro che sta per iniziare troviamo solo Amatucci, Bianco, Infantino e Mandragora come centrocampisti veri e propri.

Non solo il belga

Non ci si fermerà però a Vranckx: Pradè lavora anche per altri due-tre innesti nello stesso ruolo. Proseguono anche le trattative per Brescianini, Thorstvedt e Bove: tutti nomi caldi in entrata.