L'ex Fiorentina Cesare Natali ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul percorso della squadra viola in campionato ma non solo. Queste le sue parole: “Il Bologna sta bene in questo momento, Italiano ha avuto bisogno di un po' di tempo per organizzarsi ma ora mi pare che abbia trovato una buona formula. La Fiorentina nel complesso di quello che ha fatto fino ad ora sta andando molto bene, ci può stare una sconfitta”.

E ancora: “Arrivare nelle prime 4/5 è un obiettivo che non è impossibile, ma è rincorso da diverse squadre ben attrezzate. Parliamo delle big che hanno quello come obiettivo minimo. Nonostante non sia partita bene, la Fiorentina può provarci e crederci. La Fiorentina difende bene e quando arriva in attacco fa male. Non scordiamoci che Gudmundsson ha margini di crescita. L'ambiente Firenze crea aspettativa, ma la squadra viola è forte e ha dimostrato di poter battersi con chiunque. La Fiorentina ha le carte per star lì fino alla fine, poi dipenderà anche al mercato. Comuzzo? Ne parlai con Donadel, mi diceva che al netto dell'anno di differenza con i più grandi, si vedeva la sua forza mentale. Questo gli ha fatto fare il salto molto prima del previsto. E' un giocatore pronto".