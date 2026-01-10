Italiano perde un suo titolarissimo nella sfida contro il Como: a rischio la partita contro la Fiorentina
Brutte notizie per Italiano, quelle che arrivano dalla sfida tra il suo Bologna e il Como, attualmente nel secondo tempo. L'ex allenatore della Fiorentina ha dovuto sprecare un cambio anticipato per un suo titolarissimo, uscito infortunato dall'incontro.
Cambio forzato
Infatti, a metà del primo tempo, il centrale colombiano Lucumì ha chiesto la sostituzione lamentando un fastidio al flessore: al suo posto è entrato Vitik. Lo stesso difensore, poi, è stato visto in panchina con una vistosa borsa del ghiaccio sul punto dolorante.
La Fiorentina alla finestra
La notizia interessa anche la Fiorentina, che domenica 18 affronterà proprio i felsinei al Dall'Ara. La presenza del colombiano, però, sembrerebbe da escludere.
