Amrabat può tornare in Serie A? Possibile l'addio al Fenerbahce, lo rivorrebbe Juric

Il centrocampista Sofyan Amrabat ha salutato la Fiorentina nella scorsa stagione, quando ha firmato per il Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto. Adesso, però, il centrocampista marocchino potrebbe già lasciare la Turchia. A tal proposito, si alzano le possibilità di rivederlo in Serie A con qualcuno che lo conosce molto bene.

Secondo quanto riportato da Africafoot.com, Sofyan Amrabat è oggetto d'interesse dell'Atalanta. Ivan Juric lo ha allenato a Verona, dove è emerso come ottimo centrocampista e ha attirato le attenzioni, per l'appunto, della Fiorentina. Il tecnico lo rivorrebbe con sé anche in nerazzurro.