Dopo la vittoria contro la Fiorentina il Napoli viene rallentato dal Venezia e manca il sorpasso sull'Inter. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L'anticipo delle 12:30 della 29esima giornata tra Venezia e Napoli si è conclusa in pareggio per 0-0.

La cronaca della gara

Tante emozioni ma pochi gol in questa gara al ‘Penzo’, dove i lagunari tengono testa ai partenopei, con occasioni nitide sia nel primo tempo e nel secondo tempo. Per i padroni di casa grande partita del portiere Radu che in più occasioni si è dimostrato decisivo per neutralizzare le azioni d'attacco degli avversari. Anche in pieno recupero entrambe le squadre hanno l'occasione di segnare senza però concretizzare.

Come cambia la classifica

Con questo pareggio il Napoli allento da Antonio Conte, che arrivava dalla vittoria contro la Fiorentina per 2-1, raggiunge a 61, in testa alla classifica, l'Inter che sarà impegnato stasera per la sfida scudetto in casa dell'Atalanta, mentre il Venezia guidato da Di Francesco sale a quota 20 restando però al penultimo posto.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 61, Napoli 61, Atalanta 58, Juventus 52, Lazio 51, Bologna 50, Milan 47, Roma 46, Fiorentina 45, Udinese 40, Torino 38, Genoa 35, Como 29, Verona 29, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 25, Empoli 22, Venezia 20, Monza 15.