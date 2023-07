Il messaggio chiaro di Italiano: senza un nuovo centravanti il modulo di gioco non cambia. E contro il Catanzaro ci sarà la riprova

Stasera in amichevole contro il Catanzaro continueranno gli esperimenti di Vincenzo Italiano in vista della nuova stagione della Fiorentina. La Nazione di oggi sottolinea come il sistema di gioco scelto dal tecnico sia chiaro. Non si deroga infatti dal 4-2-3-1, almeno che il mercato non lo convinca a tornare all’antico amore del 4-3-3. Al momento non sembrano essercene i presupposti. Per togliere il trequartista ed inserire una mezzala in più servirebbe un centravanti diverso rispetto a Jovic e Cabral. E questo sarà un aspetto da analizzare a fine mercato.

Potrebbero partire titolari nella gara di oggi i nuovi arrivati Parisi e Sabiri. Non giocherà Terzic ormai in partenza , così come gli infortunati Pierozzi e Barak. C'è incertezza su Sottil, che da inizio ritiro sta svolgendo un programma di lavoro personalizzato.