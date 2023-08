Castrovilli e un orizzonte (rinnovo) lontano. Il ruolo particolarmente delicato di Italiano

Dopo lo stop al trasferimento in Inghilterra al Bournemouth, è tornato alla Fiorentina Gaetano Castrovilli.

Il centrocampista pugliese riprenderà a lavorare in gruppo, ma una soluzione per non perderlo a parametro zero andrà trovata (a fine stagione il suo contratto con i viola scadrà).

Il rinnovo in questo momento resta un orizzonte lontano, mentre c'è ancora qualche rumor su una sua possibile cessione, anche se i parametri raggiunti dagli inglesi non sono ‘ottenibili’ in Italia.

Nel suo caso dovrà essere particolarmente bravo Italiano a tenerlo con la testa dentro la Fiorentina.