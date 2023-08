Il Bournemouth ci riprova, sempre in Italia. Obiettivo un esubero della Juventus, dopo il fail per Castrovilli

Sfumato l'affare con Gaetano Castrovilli, il Bournemouth torna a scegliere in Italia. O almeno ci prova: secondo quanto riporta calciomercato.com ci sono stati dei nuovi contatti con l'entourage di Weston McKennie, centrocampista ancora di proprietà Juventus, dopo l'ultimo prestito al retrocesso Leeds.

Per portarlo in Premier League però serviranno almeno 25 milioni di euro, più del doppio rispetto a quanto sarebbe costato il centrocampista della Fiorentina. 12 milioni più bonus si parlava per la cessione di Castrovilli. Trattativa che - ricordiamo - è saltata a causa del mancato ok alle visite mediche del numero dieci viola.