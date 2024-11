Stress test per Palladino, sulle ali dell'entusiasmo. Tutta la differenza tra la serenità della Fiorentina e il clima cupo in casa Torino

Per la Fiorentina di mister Raffaele Palladino, quello di oggi è un test importante per misurarsi in un ambiente tosto e contro una squadra imprevedibile. La Viola sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo con sei vittorie di fila, l'ultima delle quali è arrivata sicuramente in modo, più sporco e cattivo ma proprio per questo anche soddisfacente. E in effetti, in confronto al Torino è tutto un altro momento.

Che ottobre per la Fiorentina, quante vittorie

I numeri che qualificano il momento viola, riportati dal Corriere dello Sport-Stadio, recitano: la Fiorentina non ne vince sette di fila o tre in trasferta consecutivamente da aprile 2023, mancherebbe solo la gara di oggi. Non ha preso gol nelle ultime due uscite fuori dal Franchi e i successi consecutivi in Serie A sono quattro, risultando la miglior serie del campionato dopo il Napoli (cinque).

Il momentaccio del Toro: servono punti

Eppure anche il Torino sembrava aver iniziato bene, ma al contrario della Fiorentina ottobre ha scaricato un po' di entusiasmo. Nelle ultime sei gare, Coppa Italia compresa, sono arrivate cinque sconfitte. Nelle ultime cinque di campionato solo Empoli e Genoa hanno fatto meno punti della squadra di Vanoli, che però può aggrapparsi ai ricorsi storici. In undici degli ultimi dodici confronti in campionato Torino-Fiorentina, i granata sono rimasti imbattuti.