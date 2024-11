Il Torino torna in campo all'Olimpico contro la Fiorentina dopo la brutta sconfitta subita a Roma contro i giallorossi dell'ex Juric. I granata sono alla disperata ricerca di punti e contro i viola Vanoli potrebbe pensare anche di cambiare modulo e passare alla difesa a 4 per mettere in campo un 4-3-1-2.

I dubbi, però, sono già in difesa dove dovrebbero esserci Lazaro, Coco, Maripan e Sosa. A centrocampo il trio in mediana potrebbe essere composto da Ricci, Linetty, Ilic, ma occhio alla concorrenza di Gineitis e Tameze. Davanti Vlasic a supporto della coppia d'attacco Adams-Sanabria.

La probabile formazione del TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Lazaro, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Linetty, Ilic; Vlasic; Adams, Sanabria.