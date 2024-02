Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna: Dodô torna in campo da titolare dopo il brutto infortunio. Davanti ok Braschi

Da poco diramate le formazioni ufficiali della sfida di Primavera tra Fiorentina e Bologna, che avrà il fischio d'inizio alle 14.00 al Viola Park. Mister Daniele Galloppa sceglie Tognetti in porta, con la difesa formata da Fortini, Romani, Baroncelli e Dodô, oggi in Primavera per iniziare a ritrovare la condizione.

Vitolo e Ievoli in mediana, davanti a loro Sene, Rubino e Caprini a supporto di Braschi. Assente per squalifica Padilla.

FIORENTINA PRIMAVERA (4-2-3-1): Tognetti, Dodô, Baroncelli, Romani, Fortini; Vitolo, Ievoli; Sene, Rubino, Caprini; Braschi.