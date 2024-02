Fiorentina-Bologna 5-0 (56' Braschi, 58' Vitolo, 69' Caprini, 82' Rig. Sene, 90+1' Rubino)

FIORENTINA (1-4-2-3-1): Tognetti; Dodô (61' Biagetti), Baroncelli, Romani (72' Sadotti), Fortini ; Ievoli (72' Gudelevicius), Vitolo; Sene (C) (83' Menegazzo), Rubino, Caprini; Braschi (72' Balbo)

A disp.: Leonardelli, Biagetti, Sadotti, Maggini, Kouadio, Balbo, Scuderi, Denes, Spaggiari, Gudelevicius, Harder. All.: Daniele Galloppa

Finisce qui! Bella vittoria della Fiorentina Primavera, che con un punteggio quasi tennistico stende il Bologna dopo aver saputo anche soffrire. Cinque marcatori diversi e altra iniezione di fiducia per i giovani viola di Galloppa, che risalgono la classifica e si portano a -8 dal piazzamento playoff

90+3' PALO DI CAPRINI! Sotto misura la punta viola conclude di punta spiazzando Bagnolini ma centra il palo! Ad un passo dal 6-0 la Fiorentina

90+1' GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Rubino si fa respingere il rigore da Bagnolini ma è bravissimo ad avventarsi sul pallone ribattuto dal portiere ospite, controllare e spedire all'angolino d'esterno! 5-0!

90+1' RIGORE PER LA FIORENTINA! Il marocchino Byar stende Rubino che lo aveva saltato nettamente, secondo penalty di giornata per la squadra viola

90' BARONCELLI! Sassata da fuori del centrale difensivo viola, Bagnolini devia sulla traversa con un intervento eccezionale

90' 3 minuti di recupero

89' Ebone rischia di farsi autogol sbucciando il rinvio sul corner di Gudelevicius, ma la palla non si infila nella porta del Bologna per poco

88' GUDELEVICIUS! Destro da fuori del lituano sul perfetto scarico di Fortini, pallone deviato che esce davvero di poco

86' SADOTTI! Si divora il gol il centrale viola, che conclude da pochi passi dopo la respinta di Bagnolini sul rasoterra di Fortini: il classe 2006 aretino centra Bagnolini con una conclusione un po' ciabattata

86' BIAGETTI! Bella parata di Bagnolini sul destro volante del difensore gigliato, servito da una sponda di Caprini

83' Esce Sene, dentro Spaggiari. Per il Bologna Zilio al posto di Menegazzo

82' GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Sene fa poker infilando Bagnolini! Pallone che passa sotto al portiere ospite! 4-0!

81' RIGORE PER LA FIORENTINA! Diop abbatte Rubino in area di rigore, dopo che il calciatore viola si era liberato di un paio di calciatori ospiti. Doppio giallo per Diop, inevitabile: Bologna in 9 uomini

78' Conclusione di Caprini che impatta al volo dal limite ma colpendo molto male da una mattonella invitante. Palla fuori, brutto tiro dell'attaccante gigliato che avrebbe potuto certamente far molto meglio

78' Bel cross ancora di Biagetti, chiusura puntuale di Svoboda che anticipa Caprini, pronto a incornare nel pieno dell'area di rigore ospite

75' Continua a giocare la Fiorentina: cross di Balbo dalla sinistra, tentativo di sforbiciata di Caprini che però colpisce male, pallone fuori

72' Galloppa inserisce Sadotti, Gudelevicius e Balbo per Romani, Braschi e Ievoli

70' Cambi per il Bologna, dentro il francese Idaro per Tonin e lo svedese Hodzic per Lai

69' GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! CAPRINI! Cross di Biagetti, Rubino sul secondo palo controlla e tira d'esterno, respinge Bagnolini ma Caprini appoggia a porta vuota di testa il tris gigliato! 3-0!

68' La Fiorentina adesso è padrona del campo dopo i tre cazzotti che il Bologna ha preso in pochi minuti. Bologna sparito dal campo, inevitabilmente o quasi

66' CAPRINI! Si accentra e calcia col destro l'attaccante viola, botta potente respinta da Bagnolini

61' Cambio viola: dentro Biagetti per Dodô, per il quale sono stati quindi concordati 60' di gioco. Positiva la prova del brasiliano, che ha dato buone sensazioni al rientro

61' In campo aperto la Fiorentina ora può esaltarsi, Rubino fa viaggiare Sene e poi si propone a rimorchio, ritarda troppo però la giocata l'attaccante senegalese il cui suggerimento per Rubino viene letto dallo slovacco Svoboda che spazza via

60' Bologna che inserisce Ebone e Mercier, fuori Ravaglioli e Mangiameli

58' GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! VITOLO! Punizione di Rubino, pugno di Bagnolini che allontana ma sulla respinta c'è Vitolo che schiaccia il pallone di controbalzo col destro, traiettoria beffarda che si insacca in rete! 2-0!

57' Spettacolare giocata di Caprini che se ne va alla grande tra due difensori del Bologna, lo butta giù Nezirevic che è già ammonito: espulso il centrale svedese. Bologna in 10 e partita che in un minuto svolta a favore della Fiorentina

56' GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! BRASCHI! Azione che si sviluppa dal basso, Ievoli lancia Dodô che si accentra e apre per Fortini, dribbling e palla al centro perfetta per Braschi che deposita in rete! 1-0!

55' Nezirevic stende Caprini e si prende il giallo. Seconda ammonizione in casa Bologna, per il centrale svedese

54' MENEGAZZO! Parata decisiva di Tognetti sul destro al volo del capitano ospite, che ha raccolto una respinta approssimativa della difesa viola, con i piedi compie un grande intervento il portiere viola

53' Adesso spinge il Bologna, il tiro col mancino del marocchino Byar viene respinto in modo decisivo da Baroncelli

52' Chance pazzesca per il Bologna dopo un dialogo tra Mangiameli e Ravaglioli, quest'ultimo era di fatto di fronte a Tognetti ma indugia sul da farsi e permette l'intervento di Dodô, che in qualche modo allontana

51' Conclusione di Menegazzo che punta Dodô e Vitolo e spara il destro, palla però altissima sopra la traversa della porta di Tognetti

49' Ammonito Romani che abbatte letteralmente Tonin, partito in contropiede sulla destra. A terra il veloce esterno ospite, dopo il duro scontro col centrale viola: cure mediche in corso per lui

48' In uscita la Fiorentina commette una sbavatura sanguinosa con Baroncelli, che però rimedia respingendo il tiro di Ravaglioli da posizione molto favorevole

47' Ancora in campo Dodô, da capire quale sarà il minutaggio concordato per il brasiliano classe '98, oggi al rientro dopo molti mesi di infortunio per ritrovare progressivamente la condizione migliore

46' Inizia il secondo tempo, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45' 1 minuto di recupero

44' Ravaglioli punta Baroncelli e poi calcia in porta, sfera deviata dal difensore viola che si alza a campanile e termina la propria corsa pericolosamente sulla parte alta della rete

43' TONIN! Bella accelerazione dell'esterno bolognese che arriva quasi in fondo sulla destra e tenta poi un tiro-cross che si rivela insidioso per Tognetti ma si spegne sull'esterno della rete

41' Lavora bene Caprini che offre un pallone prezioso a Rubino, è purtroppo pessima la conclusione del figlio d'arte viola che spedisce alto e anche di molto sopra la traversa da posizione favorevole

38' Menegazzo ancora protagonista: colpo di testa del capitano felsineo sul piazzato del marocchino Byar, pallone alto

38' Buona giocata di Menegazzo, troppo istintivo e irruente Baroncelli nell'entrata, punizione pericolosa per il Bologna

35' BRASCHI! Caparbio a recuperare il pallone, girarsi e scagliare un gran destro il centravanti viola, pallone che passa veramente ad un soffio dal palo della porta del Bologna

34' Fallo nettissimo su Vitolo che se n'era andato palla al piede, l'arbitro non fischia, Bologna che riparte e c'è una chiusura decisiva di Romani sul tiro di Ravaglioli

31' Ci prova Ravaglioli che si avventa su una seconda palla e dai 16 metri conclude col destro, tiro deviato in corner da Vitolo

28' SENE! Controlla, punta Menegazzo e dal nulla fa partire un sinistro velenoso sul primo palo il senegalese, ottima parata di Bagnolini che respinge in corner allungandosi con reattività

27' RUBINO! Romani conduce bene il pallone trovando una bella verticalizzazione per Rubino, dribbling del fantasista viola e conclusione di sinistro da posizione molto ghiotta che viene respinta beffardamente da un altro viola, Caprini

23' Sene accelera e arriva al cross dal fondo, si salva in qualche modo il Bologna che libera l'aria di rigore con un po' di affanno

21' Pericolosa la Fiorentina che inizia dal basso con un'ottima chiusura di Dodô, scambiano Vitolo e Baroncelli e quest'ultimo lancia lungo Braschi, fermato da un intervento duro e decisivo di Diop, sfera che giunge sui piedi di Rubino che vedendo il portiere fuori dai pali cerca la conclusione da lontano ma impatta malissimo calciando debolmente fuori

18' Impressionante il pressing del Bologna sui portatori di palla viola, si muove benissimo in questo avvio di gara la squadra del neo tecnico Magnani, che ha preso in settimana il posto dell'ex centrocampista della Fiorentina Luca Vigiani, babbo di Lorenzo, calciatore della Primavera gigliata

15' Entrataccia di Diop su Rubino, ha rischiato grosso il calciatore di passaporto italiano ma di chiara origine africana. Ammonizione soltanto per lui, ma il rosso non sarebbe stato un'eresia, anzi…

14' Primo quarto d'ora complicato per la Fiorentina che fa molta fatica ad uscire e rendersi pericolosa. Bologna che guardingo tenta di pungere con i lanci lunghi: nella circostanza ottimo intervento difensivo di Fortini

11' Pasticcia col pallone tra i piedi Romani che poi è costretto per commettere fallo su Tonin e concede una punizione interessante al Bologna, a circa 25 metri dalla porta di Tognetti

9' Già molto coinvolto Dodô, che i ben più giovani compagni cercano di chiamare in causa con frequenza e che in fase di impostazione si accentra sovente per costruire lasciando la fascia a Vitolo

7' Pioggia battente su Firenze, ormai da due giorni le precipitazioni sono una costante: il già precario terreno del Viola Park non ne beneficia complicando lo sviluppo del gioco gigliato

6' Rischia Ievoli che cerca una chiusura troppo leziosa in una zona di campo rischiosa, bravissimo però Baroncelli a fermare in maniera decisiva e pulita il bolognese Mangiameli che si stava involando verso Tognetti

4' Ingenuità pazzesca del Bologna che tenta uno schema giocando un corner corto ma il calciatore che si occupa della battuta finisce in fuorigioco dopo lo scambio con un compagno. Fiorentina che può ripartire

3' Fascia da capitano al braccio di Fallou Sene, ormai un veterano della Primavera, in virtù dell'assenza tra i titolari di Biagetti, in panchina. Si rivede Dodô dopo tanti mesi di stop a seguito dell'operazione al ginocchio: il terzino della Fiorentina ha bisogno di minuti per ritrovare condizione e confidenza col campo

1'Partiti! FORZA VIOLA!

Tra poco meno di un'ora la Fiorentina Primavera di mister Galloppa scenderà in campo al Viola Park per la 23esima giornata del campionato Primavera 1. Di fronte c'è il Bologna. La squadra viola, attualmente 12esima in classifica, vuole allungare la striscia di 8 risultati utili consecutivi, mentre i rossoblù devono allontanarsi dalla penultima posizione.

Come al solito, Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta testuale della gara sul sito. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del vostro PC o refreshare la pagina corrente.