La Nazione: Vranckx ancora 48 ore

A pagina 4 dell'inserto sportivo de La Nazione, apertura stamani per: "Forza fisica, istinto, qualità Nzola-Beltran, a chi tocca?". In taglio basso sul mercato: "Stallo Vranckx, ancora 48 ore. Jovic in Grecia, ora si può". Sottotitolo: "Ecco cosa sta accadendo fra i viola e il centrocampista del Wolfsburg. Quarta-Betis è (quasi) tutto fatto. Il rebus Kokorin".

A pagina 5 leggiamo: “Notte di Conference: Italiano non ha dubbi Ranieri e Biraghi in difesa, Brekalo ci riprova”. Sottotitolo: “Il patron Commisso ha seguito l’allenamento. Squadra praticamente già decisa. Torna Terracciano. Arthur e Nico intoccabili”. Infine troviamo: “Tifosi: venduti 16mila biglietti”.