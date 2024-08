Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Sven-Goran Eriksson. Allenatore e direttore tecnico svedese, passato anche dalla Fiorentina

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Sven-Goran Eriksson. Purtroppo non è una sorpresa; l'allenatore e direttore tecnico svedese ha comunicato da tempo di aver combattuto contro un tumore al pancreas non curabile. Giorni fa era arrivato anche il messaggio di congedo e oggi è stata tristemente comunicata la sua morte, avvenuta in mattinata con tutta la sua famiglia presente.

Eriksson ha rappresentato un'icona del calcio italiano, campione d'Italia da tecnico della Lazio e ricordato per grandi successi europei. Lo svedese è passato anche dalla Fiorentina, dal 1987 al 1989 in qualità di direttore tecnico. La redazione di Fiorentinanews.com estende le più sentite condoglianze alla famiglia di Sven-Goran Eriksson e a tutte le persone care.