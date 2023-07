L'Atletico Madrid come unica opzione spagnola per Amrabat. Ma non è certo la migliore per la Fiorentina

Dal nodo Amrabat dipende gran parte del calciomercato della Fiorentina, eppure non è affatto una questione semplice da risolvere. Il centrocampista gradisce la Spagna, è cosa ormai risaputa, e l'Atletico Madrid rappresenta l'unica opzione concreta per poter giocare nella Liga.

Come conferma il quotidiano iberico As.com, l'Atletico cerca un giocatore con queste caratteristiche e Amrabat non vedrebbe l'ora di indossare la maglia biancorossa. Il grande problema rimane sempre la disponibilità economica: ai Colchoneros, infatti, servirebbe un avvicinamento da parte della Fiorentina, cosa che il club viola non è disposto a fare. Attenzione, quindi, anche alla Premier League, col Manchester United avanti su tutte le altre.