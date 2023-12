Beste in campo contro il Darmstadt: la sua particolarissima posizione in campo

Beste in campo questo pomeriggio

Impegnato questo pomeriggio contro il Darmstadt, l'Heidenheim sta giocando in questi minuti in casa un match valido per la Bundesliga tedesca. Perché ve lo stiamo raccontando? Perché il possibile obiettivo di mercato della Fiorentina - almeno secondo la Bild - Jans Niklas Beste è regolarmente in campo per la formazione che viaggia nelle basse acque del massimo campionato della Germania.

La sua particolarissima posizione in campo

Beste, terzino o ala di sinistra, sta giocando all'interno di un modulo del tutto particolare: un 4-2-2-2 dove occupa la corsia mancina come tornante. Già protagonista di alcuni gol e assist in questo campionato, Beste cerca di mettersi in luce agli occhi dei club più ambiziosi d'Europa. Nel frattempo, però, la Fiorentina continua a monitorare le sue prestazioni.