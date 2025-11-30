La probabile formazione dell'Atalanta: Palladino conferma il trio d'attacco di Francoforte, una novità in difesa

Dopo la grande vittoria in Champions League contro il Francoforte, Palladino è pronto ad affrontare in Serie A la Fiorentina per la prima volta da ex. La Dea vuole risollevarsi dopo un inizio di stagione con Juric al di sotto delle aspettative.

Le scelte

Senza Scalvini l'atalanta punta ancora su Djimsiti e Hien in difesa, ma ci sarà Ahanor con loro. Bellanova e Zappacosta sugli esterni, ma occhio alla possibilità Zalewski. Davanti confermato il trio della trasferta in Germania: De Ketelaere, Lookman e Scamacca.

La probabile formazione

La probabile formazione dell'ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca