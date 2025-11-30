La probabile formazione dell'Atalanta: Palladino conferma il trio d'attacco di Francoforte, una novità in difesa
Dopo la grande vittoria in Champions League contro il Francoforte, Palladino è pronto ad affrontare in Serie A la Fiorentina per la prima volta da ex. La Dea vuole risollevarsi dopo un inizio di stagione con Juric al di sotto delle aspettative.
Le scelte
Senza Scalvini l'atalanta punta ancora su Djimsiti e Hien in difesa, ma ci sarà Ahanor con loro. Bellanova e Zappacosta sugli esterni, ma occhio alla possibilità Zalewski. Davanti confermato il trio della trasferta in Germania: De Ketelaere, Lookman e Scamacca.
La probabile formazione
La probabile formazione dell'ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca
