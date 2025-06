Fiorentina: Ecco l'arrivo del baby bomber e capocannoniere al sud

Cominciano ad arrivare nuovi giocatori al Viola Park. La Fiorentina in questo periodo sta pensando a rafforzare anche le squadre del proprio settore giovanile.

Capocannoniere nel girone C

E dal 1 luglio in viola ci sarà Daniele Petrone, classe 2009. Attaccante, ha disputato l'ultima stagione nel Benevento dove con 13 gol all'attivo è stato il capocannoniere del girone C Under 16. E questo nonostante, dopo il rifiuto di firmare il primo contratto da professionista proposto dal club sannita, sia stato escluso nelle ultime sette gare stagionali.

Tanti club interessati ma lui…

C'erano tanti club blasonati pronto a rilevarlo e che lo hanno contattato, ma alla fine ha scelto di venire alla Fiorentina.