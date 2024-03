La Gazzetta dello Sport parla di quelli che potrebbero essere i movimenti di mercato in estate per quanto riguarda i direttori sportivi e i loro collaboratori. Tra i nomi anche quello di Daniele Pradè e Nicolas Burdisso. Ecco quanto scrive la rosea:

“I rapporti hanno il loro peso, per questo quando un allenatore o un manager arriva in un club si pensa sempre sia seguito da una persona di fiducia e viceversa. Nella Capitale era stato da calciatore l’argentino Nicolas Burdisso e, chissà, non ci torni un giorno (sponda Roma ndr). Per ora è alla Fiorentina, anche se le voci di un addio di Daniele Pradè aumentano di giorno in giorno. Anche Burdisso potrebbe lasciare Firenze, nel caso? Difficile sbilanciarsi oggi, è molto legato alla società, ma dipenderà anche da eventuali offerte. I rumors vogliono Igli Tare nome forte per la Viola. L’ex attaccante albanese ha lasciato la Lazio a giugno ed è un profilo che piace un po’ a tutti”