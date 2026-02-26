Il Crystal Palace vince e va agli ottavi di Conference League, il Sigma Olomouc elimina il Losanna
Dopo la rocambolesca qualificazione della Fiorentina arrivano anche gli atri verdetti dei playoff di Conference League. Va agli ottavi di finale anche il Crystal Palace che vince 2-0 in casa contro lo Zrinjski Mostar con i gol di Lacroix e Guessand dopo il pareggio in Bosnia all'andata.
Le altre gare
Nelle altre partite il Sigma Olomouc, prima squadra affrontata dai viola all'inizio della competizione, vince ed elimina il Losanna, contro il quale la Fiorentina aveva perso l'ultima gara del maxi girone. Accedono agli ottavi anche Rijeka, Celje, Lech Poznan AZ Alkmaar e Samsunspor.
Tutti i risultati
Di seguito trovate tutti i risultati dei playoff di ritorno di Conference League:
Fiorentina-Jagiellonia 2-4
Celje-Drita 3-2
Rijeka-Omonia Nicosia 3-1
Samsunspor-Shkendija 4-0
AZ Alkmaar-Noah 4-0
Crystal Palace-Zrinjski Mostar 2-0
Losanna-Sigma Olomouc 1-2
Lech Poznan-KuPS 1-0