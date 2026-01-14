Il Napoli non sfonda il muro del Parma e perde terreno in zona Scudetto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Termina il primo dei quattro recuperi della sedicesima giornata di Serie A. E il verdetto per la zona Scudetto è pesantissimo: il Napoli, dopo aver conquistato un importantissimo punto a San Siro, non va oltre lo 0-0 contro il Parma di Cuesta.

Male il Napoli: è 0-0 contro il Parma

Non è stata una partita in cui ha trionfato lo spettacolo, anzi. Il risultato è tutto sommato giusto vista la poca incisività offensiva dei partenopei, inizialmente in vantaggio con una rete di McTominay poi annullata per fuorigioco. Da lì in poi, ben poche altre occasioni pericolose da segnalare, complice anche un ottimo approccio difensivo da parte degli ospiti. Il Parma, dunque, rosicchia un altro punto importantissimo in chiave salvezza e va momentaneamente a +8 sulla Fiorentina. Napoli che, invece, domani rischia di finire a -6 dalla vetta.

Crociati a +8 sulla Fiorentina

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter* 43, Milan* 40, Napoli 40, Roma 39, Juventus 39, Como* 34, Atalanta 31, Lazio 28, Bologna* 27, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 22, Genoa 19, Cagliari 19, Lecce* 17, Fiorentina 14, Verona* 13, Pisa 13.

* = una partita in meno.