Può cominciare l'avventura di Bernardeschi in Serie A: ecco quando è previsto l'arrivo a Bologna dell'ex viola

Il calciatore, tra le altre, ex Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi sta per tornare in Serie A. Dopo l'avventura al Toronto, il carrarino ha cercato insistentemente di rimettersi in gioco in Italia e ha trovato la squadra che glielo ha permesso, il Bologna di Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio, domani sarà il giorno di Bernardeschi a Bologna. In giornata l'ex viola arriverà in città per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto biennale, che prevede anche l'assegnazione della maglia numero 10.