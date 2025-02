Era sparito dai radar dallo scorso 6 dicembre. Joaquin Correa non era più stato a disposizione di Simone Inzaghi per le partite dell'Inter e le sue condizioni non erano note.

Come riporta Sky Sport, però, in occasione di Inter-Fiorentina, il Tucu tornerà in panchina e sarà a disposizione di Inzaghi Rimane comunque difficile il suo ingresso in campo, con Lautaro Martinez e Thuram che partiranno come titolari.