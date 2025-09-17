Il giornalista sportivo Andrea Marinozzi è stato ospite del podcast Fontana di Trevi, di Cronache di Spogliatoio: nel suo intervento, l'ex telecronista di Sky Sport ha parlato anche della prestazione di Hojlund contro la Fiorentina, criticando in particolare la marcatura di Pongracic sull'attaccante danese.

Sullo scontro Hojlund-Pongracic

“Hojlund? Calma coi giudizi, contro la Fiorentina era la partita ideale per lui, è infatti è andato a nozze andando a fare un gol ‘alla Ciro Immobile’: ha affrontato un difensore estremamente lento e ha avuto continui uno contro uno con campo aperto. Quando poi c'è spazio, e deve gestire il pallone sotto pressione, allora è un ragazzo che deve ancora crescere molto: con Conte avrà modo di farlo, e anche rapidamente”.

L'episodio

Marinozzi fa riferimento alla rete dello 0-2: oltre al bel gol di Hojlund, nell'azione che ha portato al gol è evidente l'errore di lettura del centrale croato, che ha di fatto permesso al centravanti del Napoli di scavalcarlo in velocità e segnare.