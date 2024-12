Notizia in aggiornamento. Bove sedato in terapia intensiva, esclusi danni acuti a sistema nervoso centrale e cardio respiratorio

Gli aggiornamenti sulla situazione di salute di Edoardo Bove, accasciatosi a terra durante Fiorentina-Inter.

20.36: Arrivato il report medico della Fiorentina e dell'ospedale di Careggi: "ACF Fiorentina e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina - Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore"

20:03: Bove in questo momento si trova intubato all'interno dell'ospedale di Careggi.

19:58: Arrivato anche Dodô a Careggi.

19.55 - Secondo quanto riporta l'ANSA, dopo il malore in campo Bove ha avuto un infarto in ambulanza.

Aggiornamento 19:50: ANSA riferisce una prima ricostruzione dei minuti precedenti al malore che ha colpito Edoardo Bove durante il match tra Fiorentina e Inter: "Prima di sentirsi male, Bove aveva preso una botta fra il torace e la milza, in seguito a uno scontro di gioco con Dumfries. Poco dopo si era cambiato la maglia, quindi si sarebbe rivolto alla propria panchina per far presente di avvertire capogiri.

Aggiornamento 19:45: arrivati all'ospedale altri compagni di squadra di Bove, ovvero Terracciano, Mandragora e Ranieri.

Aggiornamento 19:40: sono arrivati a Careggi anche i giocatori viola Cristiano Biraghi e Lucas Martinez Quarta.

Aggiornamento 19:35: secondo quanto riferito da RTV38 la mamma di Bove ha accusato un malore dopo aver visto la scena in campo. A soccorrerla è stata la sindaca Sara Funaro che l'ha trasportata al pronto soccorso. Si è sentito male anche il padre, che si è però ripreso poco dopo e ora è all'ospedale per saperne di più sul figlio.

Aggiornamento 19:28: tramite Twitter la Roma, proprietaria del cartellino del giocatore, ha mandato un messaggio di incoraggiamento a Bove: “Uno di noi, siamo tutti con te. Forza Edo!”

Aggiornamento 19:22: la Juventus esprime la sua vicinanza a Bove in questo momento delicato: “Siamo tutti con te, Edoardo”.

Aggiornamento 19:20: all'ospedale di Careggi è arrivata anche la sindaca di Firenze Sara Funaro. Sta per arrivare anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Aggiornamento 19.15: secondo più fonti il giocatore viola avrebbe ripreso coscienza, prosegue il monitoraggio della sua situazione medica.

Aggiornamento 19:12: a Careggi sono arrivati anche il tecnico viola Palladino e il team manager Ottaviani.

Aggiornamento: Bove risulta non solo autonomo nella respirazione ma anche in stato di coscienza. Per lui si parla di arresto cardiocircolatorio.