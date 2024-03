Liverani: "Dia non è voluto entrare in campo, da domani ne prenderò atto. Adesso è un giocatore su cui non posso fare affidamento"

Intervenuto a DAZN nel post partita, il tecnico della Salernitana, Fabio Liverani, ha rivelato un retroscena sul mancato impiego di Boulaye Dia contro l’Udinese, che potrebbe avere a che fare anche con le possibili operazioni di mercato del futuro della Fiorentina:

“Ho chiesto a Dia di entrare, ma non ha voluto”

“Dia non è voluto entrare alla fine. Ha fatto una scelta, mancavano 7-8 minuti, ha scelto di non entrare e ne prenderemo atto. Credo sia una scelta definitiva. Il problema non è per me, ma per i suoi compagni. Questa è una sua scelta, la rispetto, ma da domani ne prendo atto".

“Adesso è un giocatore su cui non posso contare”

E ancora: "Fuori rosa? No, fuori rosa no, non è una scelta che fa l’allenatore. Ma sicuramente so che è un giocatore su cui non posso contare”.