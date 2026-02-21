Pochi minuti fa, a due giorni dal derby toscano contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, l'allenatore del Pisa Oscar Hiljemark ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Questi alcuni dei temi trattati dal tecnico svedese:

"Semper sta meglio: ha ripreso con il gruppo da due giorni e si è allenato bene, ma per questa partita giocherà ancora Nicolas. Le scelte di formazione saranno prese valutando sia titolari sia panchina, perché durante la partita potrebbe esserci bisogno di cambiare. Tutti devono essere pronti. I nuovi arrivati? Iling Junior mi piace molto: può ricoprire più ruoli ed è un vantaggio. Loyola ha fatto un buon ingresso settimana scorsa, si è allenato bene anche questa settimana. Può essere utile sia nell'inserimento sia nel mantenere equilibrio, a seconda di come vogliamo attaccare e di come ci posizioniamo in fase offensiva e nelle transizioni".

“Il Pisa deve pensare partita dopo partita”

Ha anche aggiunto qualcosa sull’importanza della partita: "Non penso alla classifica a lungo termine. Mi concentro solo sulla prossima partita: vogliamo andare a Firenze per vincere e combattere insieme. La mia attenzione è esclusivamente sulla partita, non sulle percentuali o su ciò che succederà tra due o tre mesi".

“La formazione la deciderò nelle prossime ore”

Qualche parola anche sul possibile assetto del centrocampo nerazzurro: ”Ogni settimana valuto diverse soluzioni. Contro il Verona il primo tempo non è andato bene offensivamente, il secondo invece si. Contro il Milan abbiamo fatto una partita quasi perfetta. La scelta tra 3-2 o 2-3 a centrocampo dipende dagli spazi che ci lascerà l’avversario. Deciderò anche in base a chi si è allenato meglio. "Il sistema dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Con cinque dietro si difende meglio, ma se gli esterni hanno gamba puoi essere anche molto offensivo. Se l'altra squadra domina il possesso, la linea a 3 diventa una linea a 5 o addirittura a 10 in fase di difesa. È una dinamica normale dentro la partita”.

“Ecco quali sono le condizioni di Durosinmi e Stojkovic”

Due parole anche su Durosinmi e Stojilkovic: "Durosinmi si è allenato bene questa settimana e lo sto valutando. Contro il Verona il primo tempo è stato complicato per lui. Col Milan non ha giocato perché serviva un grande lavoro difensivo e ho fatto altre scelte. Su Stojilkovic sto ancora valutando: deciderò chi schierare in base a chi è più pronto"

“La Fiorentina è in un buon momento, sentirà meno la stanchezza”

"Ho visto la partita della Fiorentina. Quando vinci e sei in un buon momento non senti la stanchezza, anche se giochi ogni tre giorni. Noi abbiamo lavorato dieci giorni e siamo preparati. La partita sarà particolare anche dal punto di vista emotivo, ma siamo pronti a fare una grande gara. Se Meister è ancora una delle opzioni per l'undici iniziale? Sì, certo. Tutti i giocatori sono opzioni valide, anche se posso metterne in campo solo undici. Questa settimana molti hanno lavorato davvero bene e negli ultimi giorni ho capito chi può darmi quello che cerco"

Ha poi concluso parlando della squadra di Paolo Vanoli: "La Fiorentina ha tanta qualità in fase offensiva: fa molte rotazioni, cerca superiorità numerica in varie zone del campo e sa attaccare gli spazi. Dovremo essere molto attenti nella nostra fase difensiva. Come contro il Milan, ogni squadra ha punti forti, ma quando inizia la partita dobbiamo essere pronti a combattere".