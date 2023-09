Corriere dello Sport-Stadio: Ben cotta!

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "Ben cotta". Sottotitolo: "Italiano: Non siamo questi, ho dato fiducia a chi non era al top". Sommario: "Solo due cambi rispetto al Rapid".

A pagina 6 sulla gara di ieri leggiamo: “Tanta inter viola sfiorita”. E ancora: “Lautaro (doppietta) e Thuram (primo gol) strepitosi, poi il rigore di Calhanoglu: Italiano s’inchina”.

A pagina 11 ci sono le parole dell'allenatore viola: “Non era la vera Fiorentina”. Sottotitolo: “Italiano: ”Abbiamo sbagliato, io per primo. Non faremo più vedere questi strazi di partite". E di spalla: “Biraghi: ”Niente drammi, ma...".