L'attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Che la concorrenza per l'Europa ci fosse lo sapevamo, ci sono tante squadre che vogliono risalire la classifica tra cui metto anche la Roma. La Fiorentina però è ancora lì e con una partita in meno, nulla è perduto, abbiamo vissuto un periodo d'oro e adesso un momento difficile, ma non bisogna perdere la testa. E' in questi momenti che devi essere lucido e sereno, capire le situazioni per risolverle”.

“Gudmundsson? Credo poco agli infortuni…”

Su Gudmundsson ha aggiunto: “E' un problema che va affrontato, bisogna capire perché in campo non rende e perché viene sempre sostituito. Agli infortuni ci credo poco, vorrei vederci un po' più chiaro su questo calciatore che è il nostro numero 10 e un investimento importante”.

“Pradè era arrabbiato, ma ora serve serenità"

Sulle parole di Pradè: “Era arrabbiato dopo una sconfitta inaccettabile, ci sta. In questo momento credo serva qualcuno che riporti serenità nell'ambiente viola, ci sono dei problemi evidente e bisogna risolverli, ma fare drammi e montare polemiche adesso è inutile”.