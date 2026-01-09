L'ex attaccante Cristiano Lucarelli ha commentato il momento della Fiorentina a Lady Radio: “Deve salvarsi, assolutamente, e sono contento che abbia fatto 7 punti nelle ultime quattro partite. A Roma ho visto una squadra cosciente della sua situazione, cha messo la squadra e non il fioretto, finalmente concreta anche se poi nel finale non è riuscita a vincere. Ho visto un cambio di passo anche da parte di Vanoli. La Fiorentina è nettamente più forte delle altre squadre che devono salvarsi”.

“I tifosi stiano vicini alla squadra”

Poi ha aggiunto: “Capisco la delusione dei tifosi che si erano fatti un'idea diversa a inizio stagione, ma conosco la piazza e so che i fiorentini sanno stringersi attorno alla squadra nei momenti di difficoltà. Non è il momento di cercare colpevoli, ma di stare uniti per il bene della Fiorentina. Una volta raggiunta la salvezza si potranno analizzare gli errori e cercare di correggerli”.