E Gilardino potrebbe davvero tornare in Toscana come allenatore, ma non alla Fiorentina

Alla fine Alberto Gilardino può davvero arrivare in Toscana, ma non a a Firenze. Come riporta il giornalista sportivo ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Pisa oggi contatterà l'entourage dell'ex allenatore del Genoa e attaccante viola per sondare la possibilità di averlo in panchina per la prossima stagione.

Nelle scorse settimane, dopo l'addio di Pippo Inzaghi, era stato proposto Van Bommel. Dopo l'idea Fiorentina, mai divenuta concreta, Gilardino era stato sondato dal Parma, che segue Palladino. Ancora le caselle vuote del puzzle panchine sono molte.