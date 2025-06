La Fiorentina cerca lo sconto per Gudmundsson, con contropartita tecnica. Ma intanto il Genoa tratta con altre squadre e l'islandese...

Dopo un'annata fatta di alti e bassi Albert Gudmundsson non è sicuro di rimanere a Firenze. La Fiorentina crede ancora nel ragazzo islandese, ma il suo riscatto è considerato troppo alto.

Lo sconto sul riscatto

I 18 milioni da versare nelle casse del Genoa sono un macigno per un club con le finanze della Fiorentina, soprattutto se il calciatore per il quale spendi questa cifra non ha convinto a pieno nel suo anno a Firenze. Il talento però è innegabile e la dirigenza gigliata vuole provare a trattenerlo in riva all'Arno riaprendo le trattative con la squadra rossoblù. È naturale, afferma La Nazione, che la Fiorentina cerchi uno sconto, magari anche con l'inserimento nell'affare di una contropartita tecnica.

Interessamenti di altre squadre

II Genoa però rimane freddo sulla questione e prova già a trattare Gudmundsson con altri club, Juventus compresa. Dal canto suo, come emerso nelle dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa, all'islandese piacerebbe anche provare un'esperienza in Premier League se ne avesse l'occasione. Il giocatore ha svelato inoltre che entro il 15 giugno la Fiorentina e lui sapranno tutto. Non ci resta che aspettare per capire come si risolverà una situazione a dir poco complicata.