Una delle tante domande rimaste ancora senza risposta in casa Fiorentina è sul futuro di Albert Gudmundsson: il fantasista islandese, reduce dalla vittoria in amichevole contro la Scozia guidando la sua Nazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni al portale fotbolti.net, riguardo al suo possibile futuro in maglia viola. Questo il suo commento.

“Il mio futuro è alla Fiorentina? Al momento non ne ho la certezza neanche io. Penso che la società prenderà una decisione sulla mia permanenza il 15 giugno: fino ad allora nemmeno io saprò se rimarrò a Firenze”