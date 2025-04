Guardando all'ultimo mese del calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson, c'è sempre il suo zampino nei momenti decisivi: Napoli, Panathinaikos, Juventus, anche Milan avendo scaturito l'autogol di Thiaw. Insomma, a marzo è rinato l'islandese, che per numeri e contributo è uno dei migliori.

Finalmente un Albert Gudmundsson che sposta gli equilibri

Così è diventato determinante, così sta rispecchiando le aspettative attese da inizio stagione e un po' disilluse per lungo tempo per numerosissime cause. Proprio questa accelerata sui numeri conferma una statistica quasi impressionante: Gudmundsson ci mette lo zampino molto spesso, segna un gol ogni 148 minuti. E non si è preso la Fiorentina solo con i gol, adesso è proprio un altro giocatore fatto di presenza fisica e mentale mai viste in viola, si fa apprezzare concretamente.

Il futuro? Una vicenda da tenere in conto, ma già compresa in valutazione

Il futuro cosa dirà? Se fosse riscattato con tutti i bonus, come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, ci sarebbe un esborso totale di 28,5 milioni da parte di Commisso. A proposito: la questione personale extra-calcio tornerà in ballo in estate, ma è già compresa nella valutazione che i dirigenti faranno per definire il futuro del calciatore. Anche con gli stessi dirigenti del Genoa. Lo ha ricordato tra le righe il presidente Commisso, parlando di una situazione ancora non definita ma con la speranza di trattenere l'islandese a Firenze.