Altro che "interviste" ai canali ufficiali: Italiano ha voglia di parlare liberamente. E in conferenza stampa risponde sul suo futuro

Soltanto la Conference League, ormai, permette ai tifosi della Fiorentina di ascoltare le parole di Vincenzo Italiano nel contesto di una vera e propria conferenza stampa prepartita. Lo impone il regolamento UEFA, a differenza di quello della Lega Serie A che lascia ai club il libero arbitrio e di cui la società viola ha approfittato per eliminare completamente la presenza dei giornalisti alla vigilia dei match di campionato.

Italiano ha voglia di parlare

Ovvio ed evidente che, nei video pubblicati dal club, quelle di Italiano siano dichiarazioni senza contenuti, guidate da domande decise a tavolino. Quando invece si presenta davanti ai giornalisti, nell'avveniristica (ma quasi sempre vuota) sala stampa del Viola Park, il tecnico viola non si riserva di esprimere delle opinioni vere, sincere, dimostrando una certa voglia di parlare senza paletti.

“Futuro? La società conosce il mio pensiero”

Ecco allora che, proprio alla fine della conferenza alla vigilia della gara contro il Maccabi Haifa, Italiano ha dato una risposta sul suo futuro che ha fatto drizzare le antenne ai presenti e a chi ascoltava da casa. Testualmente: “La società è al corrente di quello che è un mio pensiero, ma al momento dobbiamo concentrarci solo sul campo e sui nostri obiettivi. Poi, più avanti, vedremo quello che saremo stati capaci di ottenere”.

Altro che “interviste” ai canali ufficiali

Via libera alle interpretazioni, la maggior parte delle quali ipotizzano un'addio del tecnico a fine stagione. La verità è che Italiano non ha detto né che andrà via né che rimarrà, non ha dato insomma una risposta chiara. Ha fatto però capire, quello sì, che la società è a conoscenza del suo pensiero e che il suo futuro potrebbe dipendere anche dai risultati stagionali. In altre parole, sarà difficile che rimanga senza determinate garanzie di mercato (stavolta per davvero) e senza che la Fiorentina partecipi a qualcosa di più della Conference League. Questi sono i fatti che ognuno può interpretare come meglio crede, con una certezza: Vincenzo Italiano ha tanta voglia di parlare liberamente, altro che interviste fittizie ai canali ufficiali.