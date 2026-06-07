Aquilani sale di categoria e approda in Serie A! Chiusa la trattativa per il suo arrivo nella massima serie
Alberto Aquilani sarà un nuovo allanetore della Serie A!
Al posto di Grosso
Come riporta Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, il Sassuolo lo ha scelto come prossimo allenatore al posto di Fabio Grosso, che è in attesa di essere ufficizzato alla Fiorentina.
Il contratto
Aquilani firmerà un contratto fino al 2028 e approda in Serie A dopo aver sfiorato la qualificazione con il Catanzaro. Sarà l'esordio nella massima serie per l'ex allenatore della Fiorentina Primavera.
💬 Commenti