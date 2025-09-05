La Juventus, agli sgoccioli del suo calciomercato, ha dovuto cambiare piani in attacco. Il caso che ha tenuto banco per tutta l'estate, ovvero la situazione dell'ex Fiorentina Dusan Vlahovic, non ha cambiato la situazione: il serbo è rimasto a Torino e, con due gol nelle prime due partite, diventa nuovamente un pezzo importante della rosa di Tudor. Tutto questo perché i bianconeri non sono riusciti a riprendere Randal Kolo Muani dal PSG (poi è andato al Tottenham), virando poi su Openda. E i francesi si sono arrabbiati.

“Ci avete preso in giro, me ne ricorderò”

Il numero 1 dei francesi, Nasser Al-Khelaifi, è rimasto altamente stizzito dall'atteggiamento della Juventus, che ha offerto al ribasso per Kolo Muani. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Ci avete preso in giro per molte settimane. Ma non vincerete questa battaglia contro di me, me ne ricorderò di questo atteggiamento e dei metodi utilizzati”.