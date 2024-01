Italiano: "Grande partita ma mastichiamo amaro, Sottil non se l'è sentita di giocare". E taglia corto sul mercato

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a fine partita contro l'Inter è contrariato per il risultato finale del match: “Nzola ha avuto tre situazioni in cui poteva far gol, poi il rigore sbagliato, le palle inattive, dobbiamo essere più concreti e più bravi in quella zona di campo. Abbiamo fatto una grande partita, limitato l'Inter, peccato per il risultato e mi dispiace per i ragazzi: mastichiamo amaro”.

E poi: “Cosa mi aspetto dal mercato? Niente (taglia cortissimo sull'argomento, senza voglia di entrare nella discussione ndr). Sottil ha avuto un problema, ha provato e non ha voluto rischiare. Gonzalez ora è pienamente recuperato e comincerà ad aumentare il proprio minutaggio, deve ritrovare solo il ritmo-partita”.

Infine: "L'ho detto che Faraoni ci darà la possibilità di far crescere Kayode. L'abbiamo voluto e sappiamo cosa può fare. Ha assimilato tutto quello che gli è stato chiesto e ci può dare una grande mano".