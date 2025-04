La finale di Coppa Italia sarà Bologna-Milan. A Italiano basta un successo di misura contro l'Empoli per tornare a Roma

Si è conclusa la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo il successo del Milan di ieri, nel derby contro l'Inter per 3-0, arriva la seconda finalista: sarà il Bologna. L'esito era ampiamente messo in conto dopo lo 0-3 al ‘Castellani’ dell'andata e infatti il pronostico non è stato smentito: i rossoblù vincono 2-1 e tornano a Roma oltre cinquant'anni dopo l'ultima volta. La sblocca Fabbian dopo sette minuti e la pareggia poco dopo Kovalenko; chiude poi i conti un colpo di testa vincente di Dallinga.

Il tecnico del Bologna ed ex Fiorentina Vincenzo Italiano, dunque, torna in finale di Coppa Italia dopo quella del 2023 contro l'Inter, sulla panchina viola. Per lui è il quarto ultimo atto in tutte le competizioni nel giro di due anni, ancora alla ricerca del primo trofeo. Sarà quindi Bologna-Milan.