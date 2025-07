E l'ex capo scout della Fiorentina, approda in Inghilterra: "Una sfida di altissimo livello"

Il West Ham ha ingaggiato l'ex capo scout della Fiorentina, Antonio Tramontano, il quale, d'ora in avanti, si concentrerà sull'individuazione dei talenti nel mercato italiano, svolgendo allo stesso tempo un ruolo importante nella vendita dei giocatori.

“Entro in un club prestigioso”

“Entrare a far parte di un club con una storia così prestigiosa - ha fatto sapere Tramontano - protagonista in uno dei campionati più affascinanti e competitivi al mondo come la Premier League, rappresenta per me motivo di grande orgoglio e motivazione”.

“Una sfida di altissimo livello”

E inoltre: “Sono grato per questa opportunità e determinato a dare il massimo contributo, continuando a crescere e ad affrontare nuove sfide in un contesto di altissimo livello”.