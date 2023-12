A TMW Radio è intervenuto il giornalista fiorentino Luca Calamai, dando i voti di questa giornata e menzionando, ovviamente anche la Fiorentina: “Dò 9 alla Fiorentina. E' un bel progetto, con un allenatore straordinario, anche se Italiano è divisivo. Sta imparando però, non è più solo Zeman”.

Le ultime due vittorie e un simbolo ben preciso

"Quando ha capito che i suoi centravanti non segnavano, ha perso Nico Gonzalez e Bonaventura, ha capito che il calcio è anche non prendere gol. Le ultime due vittorie sono questo simbolo. Così non avrebbe perso la finale di Conference".