La surreale suggestione Depay per la Fiorentina. Intanto Quagliarella lo consiglia... al Milan: "Prenderei lui, rispetto anche a Zirkzee"

Una delle ultime suggestioni di mercato in casa Fiorentina riguarda l'attaccante olandese Memphis Depay. Si avvicina la scadenza del suo contratto con l'Atletico Madrid, rientrando così dal 30 giugno nella lista dei migliori svincolati sul mercato.

Quagliarella: “Depay ideale per il Milan”

Intanto, Depay diventa una suggestione per l'intera Serie A. A Sky Sport, l'ex attaccante Fabio Quagliarella lo vede bene in un club in particolare: “Per il Milan sceglierei Depay, con pochi dubbi. Per me è quello più giusto, ha esperienza e sa che non è facile giocare a San Siro. Zirkzee? Più seconda punta, continuo a preferire Depay”.