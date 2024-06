Uno svincolato top nel mirino della Fiorentina: Un sogno chiamato Depay

Uno svincolato top sarebbe entrato nel mirino della Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport i viola, che stanno cercando un centravanti di qualità, sognano di arrivare a Memphis Depay, che ha lasciato l'Atletico Madrid a parametro zero.

Ingaggio alto

L'ultimo ingaggio dell'olandese in Spagna era 4 milioni di euro, però un'intesa potrebbe essere sempre trovata tra le parti visto che non ci sono soldi da tirare fuori per il cartellino.

La scelta dopo gli Europei

Depay ora è impegnato ai campionati europei e sceglierà la sua nuova destinazione al termine di questa competizione. Potrebbe giocare sia al centro che sulla sinistra nel fronte d'attacco coi gigliati. Nell'ultima stagione è stato decisivo nel doppio confronto dell'Atletico Madrid in Champions con l'Inter.