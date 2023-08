Beltran in arrivo in Italia a Roma... Ma solo di passaggio. Stasera sarà presente al Franchi

In arrivo in Italia il nuovo acquisto della Fiorentina Lucas Beltran, che dopo aver fatto scalo a Francoforte dopo la partenza dall'Argentina, arriverà nel pomeriggio a Roma. Niente di cui preoccuparsi, nonostante Roma nelle scorse ore è stata una meta davvero concreta per il suo futuro.

La Fiorentina lo preleverà in van per portarlo verso Firenze, dove stasera la squadra viola scenderà in campo nell'amichevole contro l'OFI Creta. Beltran sarà al Franchi, dove presumibilmente saluterà il pubblico presente.