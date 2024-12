E' arrivato il giorno del super match tra Fiorentina e Inter al Franchi. Palladino studia la formazione titolare per sfidare i nerazzurri, con De Gea pronto a riprendere posto tra i pali. Torna anche la difesa tipo con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. A centrocampo recuperato Adli, che farà coppia con Cataldi in mezzo al campo. Bove spostato nuovamente in avanti insieme a Beltran centrale e Colpani largo a destra. Occhio a Sottil che scalpita Davanti il solito Moise Kean.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltrán, Bove; Kean.