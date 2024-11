Dopo anni di bracci di ferro e contrasti, i percorsi di Fiorentina e Comune di Firenze sembrano finalmente viaggiare di pari passo. L'argomento è sempre lo stesso, il restyling del Franchi, partita in cui stavolta la società viola sembra davvero voler entrare, come testimoniato dalla mail inviata un paio di giorni fa dal dg Ferrari al Comune, riporta il Corriere Fiorentino.

L'oggetto è una richiesta d'accesso alla documentazione di appalto per il project financing, il tutto propedeutico insomma ad entrare in gioco. Un ingresso a gamba tesa salutato favorevolmente dalla Sindaca Funaro, con il presidente Commisso che vorrà conoscere però prima un cronoprogramma più dettagliato. Tra le condizioni in ballo c'è una convenzione pluriennale per l'utilizzo dell'impianto (stile Juve) ma anche la migrazione della Fiorentina per qualche mese, proprio nell'ottica di accelerare i lavori e finire prima del 2029. La mossa di Commisso però può essere decisiva per sbloccare un progetto, ad oggi finanziato solo in parte.