Su La Gazzetta dello Sport si legge l'analisi sull'ampia vittoria della Fiorentina contro lo Jagiellonia in Conference League per 0-3. Ecco alcuni estratti del commento al match.

Affezionati alla Conference

"La Fiorentina resta affezionata alla Conference, la coppa che le ha fatto vivere piccoli sogni europei. E più di tutti ci tengono Luca Ranieri e Rolando Mandragora, gli unici superstiti di questa Viola in preda agli incubi salvezza ad aver giocato il playoff di tre anni fa, l'inizio del percorso che poi ha portato alla finale".

L'orgoglio dei senatori

“Sono proprio i senatori a indicare la via: il campionato chiama, ma la Fiorentina non vuole ancora rinunciare al suo impegno infrasettimanale. Ranieri sblocca con la fascia da capitano al braccio, Mandragora raddoppia con una punizione deliziosa, e nel finale c'è gloria pure per Piccoli. Basta un secondo tempo all'altezza e lo Jagiellonia è rimesso al suo posto. A posteriori è difficile credere di aver avuto paura di un avversario così modesto e privo del suo attaccante migliore (Pululu), anche per questa Fiorentina B, con tanti titolari rimasti a casa per preparare la sfida salvezza con il Pisa”.