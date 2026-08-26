Tutte le tappe del corteo dei tifosi viola per il centenario della Fiorentina... con i fuochi d'artificio sui Lungarni! FOTO FN
Diecimila persone hanno attraversato stasera il centro di Firenze in corteo con addosso maglie viola, sventolando bandiere e vessilli, e intonando cori per onorare il centenario della Fiorentina.
Il corteo
Il corteo, partito da Piazza Santa Maria Novella, ha attraversato i luoghi simbolo della città di Firenze come Piazza Duomo, Via Calzaiuoli, Piazza Signoria e i Lungarni, come mostrato dal nostro collage di foto.
E poi i fuochi
Al termine del corteo sui Lungarni i tifosi viola hanno poi sparato fuochi d'artificio per festeggiare il centenario della società viola per circa un quarto d'ora. Di seguito alcuni scatti del momento pirotecnico.
💬 Commenti