Tutte le tappe del corteo dei tifosi viola per il centenario della Fiorentina... con i fuochi d'artificio sui Lungarni! FOTO FN

Diecimila persone hanno attraversato stasera il centro di Firenze in corteo con addosso maglie viola, sventolando bandiere e vessilli, e intonando cori per onorare il centenario della Fiorentina.

Il corteo

Il corteo, partito da Piazza Santa Maria Novella, ha attraversato i luoghi simbolo della città di Firenze come Piazza Duomo, Via Calzaiuoli, Piazza Signoria e i Lungarni, come mostrato dal nostro collage di foto.

E poi i fuochi

Al termine del corteo sui Lungarni i tifosi viola hanno poi sparato fuochi d'artificio per festeggiare il centenario della società viola per circa un quarto d'ora. Di seguito alcuni scatti del momento pirotecnico.